Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи втратять контроль над Конгресом у листопаді - Newsweek

https://racurs.ua/ua/n172753-baydenu-moje-zagrojuvaty-impichment-yakscho-demokraty-vtratyat-kontrol-nad-kongresom.html

Ракурс

Якщо Демократична партія США втратить контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів у листопаді, то президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент.

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Такий варіант подій прогнозує Newsweek. Видання стверджує, що провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю у дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць у 2023 році.

Зазначається, що демократи можуть зіткнутися із серйозними втратами на вирішальних проміжних виборах, оскільки республіканці мають намір повернути собі більшість у Палаті представників та Сенаті.

«Ракурс» повідомляв про результати переговорів Байден на Близькому Сході: Саудівська Аравія нібито готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів.