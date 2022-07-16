Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи втратять контроль над Конгресом у листопаді - Newsweek

Байдену загрожує імпічмент, якщо демократи втратять контроль над Конгресом у листопаді — Newsweek

16 лип 2022, 21:44
999

Якщо Демократична партія США втратить контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів у листопаді, то президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент.



.

Такий варіант подій прогнозує Newsweek. Видання стверджує, що провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю у дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць у 2023 році.

Зазначається, що демократи можуть зіткнутися із серйозними втратами на вирішальних проміжних виборах, оскільки республіканці мають намір повернути собі більшість у Палаті представників та Сенаті.

«Ракурс» повідомляв про результати переговорів Байден на Близькому Сході: Саудівська Аравія нібито готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на мільйон барелів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів