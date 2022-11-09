Германия передала Украине 30 бронеавтомобилей, ракеты IRIS-T и тягачи

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Берлін надіслав Києву новий транш військової допомоги. Про це свідчать дані сайту уряду Німеччини. Там оновили перелік допомоги, яка вже надійшла Україні.

У списку переданого озброєння серед іншого є 30 бронеавтомобілів Dingo та ракети для ЗРК Iris-T (цей комплекс німці пердали ЗСУ в жовтні). Крім того, Німеччина передала українським військовим засоби для захисту від ворожих безпілотників та їхнього пошуку.

Повний список допомоги виглядає так:

30 бронеавтомобілів Dingo;

ракети для Іris-T;

18 систем захисту від дронів і створення перешкод;

18 розвідувальних дронів;

5 важких тягачів M1070 Oshkosh;

3 навантажувачі.

Перелік переданої в Україну допомоги оновлюється щотижня. Проте уряд Німеччини не розкриває кількість ракет до Iris-T або ж характеристики систем протидії безпілотникам.

У середині вересня Німеччина планувала передати в Україну 50 бронемашин Dingo. Ці бронемашини компанії Krauss-Maffei, прийняті на озброєння Бундесверу у 2003 році.

Танкові тягачі M1070 Oshkosh, які також отримали ЗСУ від Німеччини, призначені транспортування танків, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів та обладнання всіх типів.

Також на сайті німецького уряду опубліковано список допомоги, яку планують відправити Україні. Серед іншого там є знову ракети для Iris-T, а також 42 броньованих машини розмінування, чотири мобільні засоби для розмінування, дистанційно керовані пристрої для розмінування та мобільні комплекси розвідки.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна отримала перший ЗРК IRIS-T від Німеччини. Уже 14 жовтня він став на бойове чергування та отримав схвальні відгуки українських військових.