Хроника демилитаризации – россияне готовятся оборонять Крым и копают траншеи

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Ракурс

Росіяни риють траншеї у північній частині анексованого Криму. Минулого місяця вони підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.

У Твіттер опублікували фото з супутника, які показують, що окупанти відновлюють траншеї поблизу КПВВ «Чонгар» та Армянська. На знімках видно роботу екскаватора.

Нові оборонні позиції встановлюють також поблизу Новотроїцька на Херсонщині.