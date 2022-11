Хроника демилитаризации – россияне готовятся оборонять Крым и копают траншеи

Росіяни риють траншеї у північній частині анексованого Криму. Минулого місяця вони підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.

У Твіттер опублікували фото з супутника, які показують, що окупанти відновлюють траншеї поблизу КПВВ «Чонгар» та Армянська. На знімках видно роботу екскаватора.

Нові оборонні позиції встановлюють також поблизу Новотроїцька на Херсонщині.

Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.



— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022