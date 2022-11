Хроніка демілітаризації - росіяни готуються обороняти Крим і копають траншеї

Росіяни риють траншеї у північній частині анексованого Криму. Минулого місяця вони підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.

У Твіттер опублікували фото з супутника, які показують, що окупанти відновлюють траншеї поблизу КПВВ «Чонгар» та Армянська. На знімках видно роботу екскаватора.

Нові оборонні позиції встановлюють також поблизу Новотроїцька на Херсонщині.

Відповідні фото опублікував у Твіттер аналітик Бенджамін Пітетт. Він порівняв одні й ті ж позиції росіян станом на 12 серпня та у жовтні.

Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.



August 12 and October 8�



2/ pic.twitter.com/7wicjd7wpz