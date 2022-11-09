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Хроніка демілітаризації - росіяни готуються обороняти Крим і копають траншеї

Хроніка демілітаризації — росіяни готуються обороняти Крим і копають траншеї (ФОТО)

9 лис 2022, 21:08
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Росіяни риють траншеї у північній частині анексованого Криму. Минулого місяця вони підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.





У Твіттер опублікували фото з супутника, які показують, що окупанти відновлюють траншеї поблизу КПВВ «Чонгар» та Армянська. На знімках видно роботу екскаватора.

Хроніка демілітаризації - росіяни готуються обороняти Крим і копають траншеї

Нові оборонні позиції встановлюють також поблизу Новотроїцька на Херсонщині.

Відповідні фото опублікував у Твіттер аналітик Бенджамін Пітетт. Він порівняв одні й ті ж позиції росіян станом на 12 серпня та у жовтні.

Хроніка демілітаризації - росіяни готуються обороняти Крим і копають траншеї

Джерело: Ракурс


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