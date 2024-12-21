рф активно перекидає техніку на Курахівський напрямок. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n202376-rf-aktyvno-perekydaie-tehniku-na-kurahivskyy-napryamok-partyzany.html

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Країна-агресор росія перекидає усі доступні ресурси в Донецьку область.

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На Донбасі російські загарбники продовжують зазнавати відчутних втрат, тому підрозділи ворожої армії потребують посилення. Про це партизанський рух «Атеш» 21 грудня повідомив у Telegram.

Представники руху опору зафіксували на трасі М-4 рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. Загарбники перекидають усі доступні ресурси до Донецької області, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат.

В «Атеш» наголосили, що військовослужбовці армії рф, опозиційно налаштовані до путінського режиму, свідомо саботують накази свого командування.

Нагадаємо, українські партизани відстежили переміщення колони військової техніки, що рухалася трасою на північ окупованого Криму. Ворожа колона днями прямувала вбік тимчасово окупованої Запорізької області, де загарбники ведуть активні наступальні дії та планують їхнє посилення.