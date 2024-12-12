Окупанти перекидають військову техніку. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n202086-okupanty-perekydaut-viyskovu-tehniku-z-krymu-na-zaporizkyy-napryamok-foto.html

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Російські окупанти перекидають військову техніку з анексованого Криму до окупованих районів Запорізької області.

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Українські партизани відстежили переміщення колони військової техніки, що рухалася трасою на північ півострова. Ворожа колона, ймовірно, прямувала вбік тимчасово окупованої Запорізької області, де загарбники ведуть активні наступальні дії та планують їхнє посилення. Про це рух опору «АТЕШ» 12 грудня повідомив у Telegram.

У складі колони агенти зафіксували велику кількість броньованої техніки, включно з танками, бойовими машинами піхоти та БТР, а також військові тягачі та вантажівки.

В «АТЕШ» заявили, що всю зібрану інформацію вже передали за призначенням.

Ми знаємо, де і як зупинити цю техніку, щоб вона не досягла материкової частини України, — наголосили партизани.

Нагадаємо, в «АТЕШ» заявили, що російські військові ламають свої човни, щоб уникнути штурму островів Дніпра на Херсонщині. Окупанти навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.