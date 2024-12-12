У США ухвалили оборонний бюджет на 2025 рік. Фото:

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Оборонний бюджет на 2025 рік ухвалили в Сполучених Штатах Америки.

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Нижня палата Конгресу схвалила щорічний законопроект про оборонну політику на наступний рік. Проект передбачає 883,7 млрд дол. Документ вже надіслали до Сенату для розгляду і схвалення перед закінченням терміну Конгресу наприкінці грудня. Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA), при двопартійному голосуванні у Палату отримав 281 «за» та 140 «проти». Про це повідомило видання The Hill.

Пакет на 883,7 млрд дол. включає, зокрема, підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців й підвищення на 4,5% для всіх інших військових. Також виділені гроші на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.

В оборонному бюджеті США на 2025 рік немає положення про продовження ленд-лізу для України.

Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook поінформувала, що у цьому році законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і Посольство України в США активно адвокатувало його. Однак законопроект, вже затверджений Палатою представників не містив такого положення.

У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено, — написала Маркарова.

Дипломат наголосила, що посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму.

Нагадаємо, днями новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна після його повернення на посаду, «ймовірно», не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Джерело: The Hill