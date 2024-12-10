В окупованому Єнакієвому уражено склад з боєприпасами, які активно детонують

https://racurs.ua/ua/n202031-v-okupovanomu-ienakiievomu-urajeno-sklad-z-boieprypasamy-yaki-aktyvno-detonuut-video.html

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Українці ударили по окупованому Єнакієвому. У місті 10 грудня оголосили масштабну евакуацію після того, як у районі населеного пункту пролунали вибухи.

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Ймовірно, уражено склад з боєприпасами, які активно детонують. Про це свідчать відео, які розповсюдили у мережі.

Окупаційна влада міста у першій половині вівторка повідомила про екстрену евакуацію з вулиць Червоні Зорі, Бакинська, Зелінського, Олега Кошового, Керченська, Цимлянська, Дніпровська, Індустріальна, Грабаря, Клубна, провулків Дніпро та Пожежний.

Не втрачайте самовладання, не піддавайтеся паніці! Сповістіть сусідів та близьких про отриману інформацію! Під час дотримання місця збору будьте обережні. При собі мати документи, що засвідчують особу, та особисті речі першої потреби, — йдеться в повідомленні окупантів.