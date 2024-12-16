«Квартал 95» опубликовал карту Украины без Крыма. Фото:

https://racurs.ua/n202218-kvartal-95-v-reklame-novogo-koncerta-opublikoval-kartu-ukrainy-bez-kryma.html

Ракурс

Студія «Квартал 95» опублікувала на своїй сторінці в Instagram рекламу новорічного концерту, де карту України показали без окупованого Криму.

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У цій рекламі акторка Олександра Машлятіна співає «Має єдиний „Квартал“ опцію терапевтичну: росія зникає з планети Земля». Тоді ж з’явилася мапа України без Криму, а на місці країни-агресора був напис «океан мрії». Згодом це відео видалили та опублікували нове. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на соцмережі.

Через деякий час «Квартал 95» опублікував нове відео та прокоментував ситуацію, що склалася.

Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко «погіршився зір». Ми не офтальмологи, але між «майже не видно» і «немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради, — зазначили гумористи.

Нагадаємо, у підручнику з української мови для 7-го класу надрукували карту України без Криму, який з 2014 року тимчасово окупований рашистською федерацією. Згодом це пояснили технічною помилкою верстальників.

Джерело: «Громадське»