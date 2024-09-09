У підручнику для 7 класу надрукували карту України без Криму - автори запропонували флешмоб

https://racurs.ua/ua/n199128-u-pidruchnyku-dlya-7-klasu-nadrukuvaly-kartu-ukrayiny-bez-krymu-avtory-zaproponuvaly-fleshmob.html

Ракурс

У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України без Криму, який з 2014 року тимчасово окупований рашистською федерацією.

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Співавторка книги Анастасія Онатій пояснила це технічною помилкою верстальників. Дизайнери розповіли, що мапа на піктограмі не суцільна, а складається з двох контурів.

Контур Криму під час копіювання та перенесення розмістили на шар нижче від білого кола. А інший контур — розташований на шарі, який вище від білого кола. За їхніми словами, дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих, і не помітив, що об'єкта немає на верхньому шарі.

На сайті Міністерства зазначили, що зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо й через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.

Його автори пропонують провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим» та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України й засудження окупації. Крим є невіддільною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це.