В учебнике для 7 класса напечатали карту Украины без Крыма – авторы предложили флешмоб

https://racurs.ua/n199128-v-uchebnike-dlya-7-klassa-napechatali-kartu-ukrainy-bez-kryma-avtory-predlojili-fleshmob.html

Ракурс

У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України без Криму, який з 2014 року тимчасово окупований рашистською федерацією.

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На сайті Міністерства зазначили, що зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо й через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.

Його автори пропонують провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим» та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України й засудження окупації. Крим є невіддільною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це.