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Ракурс
В учебнике для 7 класса напечатали карту Украины без Крыма – авторы предложили флешмоб

В учебнике для 7 класса напечатали карту Украины без Крыма — авторы предложили флешмоб

9 сен 2024, 17:49
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У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України без Криму, який з 2014 року тимчасово окупований рашистською федерацією.


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На сайті Міністерства зазначили, що зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо й через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.

Його автори пропонують провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим» та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України й засудження окупації. Крим є невіддільною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це.

Для проведення флешмобу автори пропонують:

  • виділити 10−15 хвилин на уроці української мови;

  • домалювати з учнівством піктограму в підручнику;

  • поговорити про Крим і його належність до України;

  • обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.

Источник: Ракурс


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