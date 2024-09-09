Ракурсhttps://racurs.ua/
В учебнике для 7 класса напечатали карту Украины без Крыма – авторы предложили флешмоб
В учебнике для 7 класса напечатали карту Украины без Крыма — авторы предложили флешмобhttps://racurs.ua/n199128-v-uchebnike-dlya-7-klassa-napechatali-kartu-ukrainy-bez-kryma-avtory-predlojili-fleshmob.htmlРакурс
У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України без Криму, який з 2014 року тимчасово окупований рашистською федерацією.
.
На сайті Міністерства зазначили, що зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо й через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.
Його автори пропонують провести на уроці флешмоб «Домалюй Крим» та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України й засудження окупації. Крим є невіддільною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це.
Для проведення флешмобу автори пропонують:
виділити 10−15 хвилин на уроці української мови;
домалювати з учнівством піктограму в підручнику;
поговорити про Крим і його належність до України;
обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.
Загрузка...