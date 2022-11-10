Байден не исключил возможные связи Илона Маска с другими странами

https://racurs.ua/n176660-bayden-ne-iskluchil-vozmojnye-svyazi-ilona-maska-s-drugimi-stranami.html

Ракурс

Президент США Джо Байден вважає, що зв’язки американського бізнесмена Ілона Маска з іншими країнами «варті того, щоб до них придивитися».

Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне — я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них (зв'язків — ред.) придивитися. Але це все, що я скажу, — заявив Байден на прес-конференції в Білому домі за підсумками проміжних виборів до Конгресу США, пише Bloomberg.

У жовтні, за даними джерел видання Bloomberg, адміністрація Байдена обговорювала, чи повинен Вашингтон перевіряти окремі підприємства Маска з точки зору національної безпеки, зокрема — його купівлю мережі мікроблогів Twitter і супутникову мережу Starlink компанії SpaceX.

Одним з елементів угоди з купівлі Twitter Inc вартістю 44 млрд дол. була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Саудівської Аравії Альвалід бін Талал, заснована вихідцем з Китаю криптобіржа Binance і суверенний фонд Катару.

Окрім того, автовиробник Маска Tesla отримує близько 25% своїх доходів з Китаю.

Нагадаємо, американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск наприкінці жовтня почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Раніше Маск у своєму Twitter описав своє бачення «сценарію миру» в російсько-українській війні, зокрема — віддати український Крим російським окупантам.