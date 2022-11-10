Режим лукашенко назвал нацистским лозунг "Жыве Беларусь"

https://racurs.ua/n176662-rejim-lukashenko-prizval-nacistskim-lozung-jyve-belarus.html

Ракурс

Міністерство внутрішніх справ білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло «Жыве Беларусь!» і відгук «Жыве». Про це пише білоруський офіс «Радыё Свабода».

Відповідну постанову № 271 опубліковано на Національному правовому порталі білорусі. Підконтрольне росії білоруське МВС стверджує, що гасло «Жыве Беларусь!» нібито використовувала «30-а дивізія Ваффен-СС (російська № 2, вона ж білоруська № 1), яка складалася переважно з колишніх бійців частин «Білоруської національної оборони».

Таким чином білорусам заборонили «вигукувати «Жыве Беларусь!»» і відповідати «Жыве» з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Незрозуміло, чи вважає режим лукашенка «нацистським» вигук без піднятої правої руки, і відповідь не «Жыве!», а «Жыве вечна!», який використовується набагато частіше.

Нагадаємо, підконтрольний росії білоруський диктатор продовжує боротьбу з національними символами. Після фактичної багаторічної заборони на використання біло-червоно-білого прапора і нещодавнього затримання чоловіка за слід на машині від наклейки з емблемою «Погоня», влада перейшла на патріотичне гасло.

Як відомо, на акціях протесту 2020 року сотні тисяч людей скандували патріотичні гасла, які давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах. У сучасному виді гасло «Жыве Беларусь!» уперше прозвучало у вірші найвідомішого білоруського письменника Янки Купали, написаному в 1905—1907 роках. «Гэта крык, што жыве Беларусь»: