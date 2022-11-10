Залужный: 9 ноября ВСУ освободили 12 населенных пунктов близ Херсона

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Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні повідомив, що впродовж 9 листопада захисники України звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, площа звільненої землі — 157 кв. км, — вказав Залужний.

З його слів, на херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 кілометрів. Загальна площа відвойованої території сягає до 1 тис. 381 кв. км. ЗСУ відновило контроль над 41 населеним пунктом.

Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі, — підсумував Залужний.

Він наголосив, що наразі ЗСУ не можуть підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону.