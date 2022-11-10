Россия все минует, хочет превратить Херсон в «город смерти» - Офис президента

https://racurs.ua/n176661-rossiya-vse-minuet-hochet-prevratit-herson-v-gorod-smerti-ofis-prezidenta.html

Ракурс

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що армія воєнних злочинців росії планує перетворити Херсон на руїни.

Росія хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли, — написав Подоляк у Твіттер.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі не може ані спростувати, ані підтвердити інформацію про те, що росіяни почали відводити війська з Херсону. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов закликав чекати на офіційні повідомлення.

Нагадаємо, 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні сергій суровікін заявив, що російських військових перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.

В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.