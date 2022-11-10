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За провал «спецоперации» из армии рф уволили 12 генералов

За провал «спецоперации» из армии рф уволили 12 генералов (ВИДЕО)

10 ноя 2022, 14:31
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З 24 лютого — початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії зіштовхнулася з масою проблем, через які своїх посад позбулися чимало генералів. Видання InformNapalm склало перелік російських топ-військових, які були усунені від виконання своїх зобов’язань через провал «спецоперації».





Березень

  • Сергій Кисель — Генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу.

Серпень

  • Ігор Осіпов — адмірал, звільнено з посади командувача Чорноморського флоту росії;

  • Андрій Сичовий — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу.

Вересень

  • Роман Бердніков — генерал-майор, звільнено з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;

  • Владислав Єршов — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;

  • В’ячеслав Гуров — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу;

  • Яків Рязанцев — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Жовтень

  • Валерій Герасимов — генерал армії, звільнено з посади начальника генштабу зс рф;

  • Олександр Журавльов — генерал-полковник, звільнено з посади командувача Західного військового округу;

  • Олександр Дворніков — генерал армії, звільнено з посади командувача Південного військового округу.

  • Геннадій Жидко — генерал-полковник, звільнено з посади начальника головного військово-політичного управління армії рф;

  • Олександр Лапін — Генерал-полковник, звільнено з посади командувача угруповання російських військ «Центр» в Україні.

Источник: Ракурс


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