ВСУ показали продвижение в сторону Херсона

https://racurs.ua/n176664-vsu-pokazali-prodvijenie-v-storonu-hersona-video.html

Ракурс

Збройні сили України показали просування вбік Херсона. Зокрема, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, що входить до складу Сухопутних військ ЗСУ, продемонстрували ситуацію на Херсонському напрямку.

Відео 10 листопада оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.