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ВСУ показали продвижение в сторону Херсона
ВСУ показали продвижение в сторону Херсона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176664-vsu-pokazali-prodvijenie-v-storonu-hersona-video.htmlРакурс
Збройні сили України показали просування вбік Херсона. Зокрема, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, що входить до складу Сухопутних військ ЗСУ, продемонстрували ситуацію на Херсонському напрямку.
Відео 10 листопада оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Група «Курта» з 28-ї бригади, яка свого часу захищала Вознесенськ, просувається вбік Херсона, — написав Цаплієнко у Телеграм.
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