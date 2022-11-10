Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ показали продвижение в сторону Херсона

ВСУ показали продвижение в сторону Херсона (ВИДЕО)

10 ноя 2022, 14:10
999

Збройні сили України показали просування вбік Херсона. Зокрема, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, що входить до складу Сухопутних військ ЗСУ, продемонстрували ситуацію на Херсонському напрямку.





Відео 10 листопада оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Група «Курта» з 28-ї бригади, яка свого часу захищала Вознесенськ, просувається вбік Херсона, — написав Цаплієнко у Телеграм.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров