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Ракурс
ЗСУ показали просування вбік Херсона

ЗСУ показали просування вбік Херсона (ВІДЕО)

10 лис 2022, 14:10
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Збройні сили України показали просування вбік Херсона. Зокрема, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, що входить до складу Сухопутних військ ЗСУ, продемонстрували ситуацію на Херсонському напрямку.





Відео 10 листопада оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Група «Курта» з 28-ї бригади, яка свого часу захищала Вознесенськ, просувається вбік Херсона, — написав Цаплієнко у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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