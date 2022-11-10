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За провал “спецоперації” з армії рф звільнили 12 генералів
За провал «спецоперації» з армії рф звільнили 12 генералів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176665-za-proval-specoperaciyi-z-armiyi-rf-zvilnyly-12-generaliv-video.htmlРакурс
З 24 лютого — початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії зіштовхнулася з масою проблем, через які своїх посад позбулися чимало генералів. Видання InformNapalm склало перелік російських топ-військових, які були усунені від виконання своїх зобов’язань через провал «спецоперації».
Березень
Сергій Кисель — Генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу.
Серпень
Ігор Осіпов — адмірал, звільнено з посади командувача Чорноморського флоту росії;
Андрій Сичовий — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу.
Вересень
Роман Бердніков — генерал-майор, звільнено з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;
Владислав Єршов — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;
В’ячеслав Гуров — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу;
Яків Рязанцев — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Жовтень
Валерій Герасимов — генерал армії, звільнено з посади начальника генштабу зс рф;
Олександр Журавльов — генерал-полковник, звільнено з посади командувача Західного військового округу;
Олександр Дворніков — генерал армії, звільнено з посади командувача Південного військового округу.
Геннадій Жидко — генерал-полковник, звільнено з посади начальника головного військово-політичного управління армії рф;
Олександр Лапін — Генерал-полковник, звільнено з посади командувача угруповання російських військ «Центр» в Україні.
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