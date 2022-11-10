За провал “спецоперації” з армії рф звільнили 12 генералів

https://racurs.ua/ua/n176665-za-proval-specoperaciyi-z-armiyi-rf-zvilnyly-12-generaliv-video.html

Ракурс

З 24 лютого — початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії зіштовхнулася з масою проблем, через які своїх посад позбулися чимало генералів. Видання InformNapalm склало перелік російських топ-військових, які були усунені від виконання своїх зобов’язань через провал «спецоперації».

Березень

Сергій Кисель — Генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу.

Серпень

Ігор Осіпов — адмірал, звільнено з посади командувача Чорноморського флоту росії;

Андрій Сичовий — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу.

Вересень

Роман Бердніков — генерал-майор, звільнено з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу;

Владислав Єршов — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу;

В’ячеслав Гуров — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача Західного військового округу;

Яків Рязанцев — генерал-лейтенант, звільнено з посади командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Жовтень