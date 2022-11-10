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Ракурс
Довженко-центр, фото: «Суспільне»

СБУ, прокуратура и полиция проводят обыски в Довженко-Центре (ВИДЕО)

10 ноя 2022, 15:51
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У київському Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, Нацполіція, прокуратура та СБУ проводять обшуки.





Про це сьогодні, 10 листопада, повідомили на сторінці центру в соціальній мережі Фейсбук.

Шукають документи, пов’язані з забудовником, — вказано в повідомленні.

СБУ вилучило печатку, що не було передбачено ухвалою. Підстави не пояснені, -додали згодом у Довженко-центрі.

УСБУ в коментарі агентству «Укрінформ» заявили, що на території Довженко-Центру відбуваються слідчі дії за участю співробітників спецслужби, поліції та прокуратури Києва.

Одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), — наголошують у прес-служби СБУ, обіцяючи згодом оприлюднити деталі.

Джерело: «Довженко-Центр», «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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