Наступление ВСУ — На Херсонщине освобождены 12 населенных пунктов

https://racurs.ua/n176683-nastuplenie-vsu-na-hersonschine-osvobojdeny-12-naselennyh-punktov.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про звільнення 12 населених пунктів за 9 листопада під час наступу наших воїнів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, оприлюдненому 11 листопада у Фейсбук.

Під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне, — додали у Генштабі.

Наступальні дії на Херсонському напрямку тривають. В Генштабі пообіцяли «з міркувань безпеки операції» офіційно оприлюднити результати дій військових згодом.

Також за минулу добу захисники України відбили атаки воєнних злочинців росії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Окрім цього, на Південнобузькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли Новокиївки, Доброї Надії, Іллінки, Марганця, Нікополя та Мусіївки Дніпропетровської області.