Разведка Британии — рф стремится сломать дух украинцев, атакуя энергообъекты

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Ракурс

Армія росії намагається зламати моральний дух цивільного населення України, тому пріоритетом її ударів стали не військові цілі, а енергетичні об'єкти. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

З 10 жовтня рф атакувала Україну кампанією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва, — зауважують в британській розвідці.

Удари рф українських енергооб'єктах мають непропорційний вплив на населення України та матимуть наслідки для взаємопов'язаних систем водопостачання та опалення, що найбільше буде відчутно взимку.

Такі дії кремля «рішуче свідчать» про намір вдарити по моральному духу українців.