Седьмой «Рамштайн» для помощи ВСУ созывает Пентагон - названа дата

https://racurs.ua/n176692-sedmoy-ramshtayn-dlya-pomoschi-vsu-sozyvaet-pentagon-nazvana-data.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки наступного тижня проведуть сьоме засідання у так званому форматі «Рамштайн» за участю понад 50 країн світу. Про це повідомила на брифінгу заступниця прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінг.

Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде додаткова інформація, — розповіла Сінг.

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 12 жовтня. Тоді очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські воїни за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав історичним шостий «Рамштайн» у зв’язку з домовленостями про передачу Збройним силам України систем ППО.