Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сьомий “Рамштайн” для допомоги ЗСУ скликає Пентагон — названо дату

Сьомий «Рамштайн» для допомоги ЗСУ скликає Пентагон — названо дату

11 лис 2022, 15:20
999

Сполучені Штати Америки наступного тижня проведуть сьоме засідання у так званому форматі «Рамштайн» за участю понад 50 країн світу. Про це повідомила на брифінгу заступниця прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінг.





Наступного тижня секретар проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить секретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. І буде додаткова інформація, — розповіла Сінг.

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 12 жовтня. Тоді очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що українські воїни за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав історичним шостий «Рамштайн» у зв’язку з домовленостями про передачу Збройним силам України систем ППО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів