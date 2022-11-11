Байден і Сі Цзіньпін “детально” обговорять війну рф проти України — Білий дім

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Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін «детально» обговорять війну росії проти України під час зустрічі 14 листопада. Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

З його слів, з моменту переговорів Байдена та Сі кілька місяців тому, офіційний Пекін не постачав москві військову техніку та зброю для війни проти України. Вашингтон також не бачив спроб КНР заповнити чи підірвати режим антиросійських санкцій, хоча країни продовжують економічну співпрацю.

Ще одним «позитивним сигналом» Салліван назвав заяву Сі Цзіньпіня під час візиту до Китаю канцлера Німеччини Олафа Шольца, де глава КНР сказав про неприпустимість застосування ядерної зброї у світі.

З іншого боку, ми вважаємо, що, звісно, кожна країна у світі має зробити більше, щоб схилити росію, особливо ті, які мають відносини з рф, щоб закінчити цю війну та піти з України, — наголосив радник американського президента.

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що війна триватиме доти, доки воєнний злочинець диктатор володимир путін не виведе війська з України.