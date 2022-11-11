ЗСУ відкрили сезон масштабного ленд-лізу рф на Херсонщині

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Тікаючи від Збройних сил України в Херсонській області воєнні злочинці росії кинули чимало техніки та боєприпасів. Зокрема, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали залишений російськими солдатами танк Т-90А.

Тепер його очікує ремонт і служба у лавах лицарів, — додали захисники України.

Інші наші військові також показали відео покинути російської техніки на Херсонщині.

Українські воїни продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега Херсонської області. Водночас окупанти намагаються врятуватися втечею. Як повідомило Оперативне командування «Південь», росіяни активно переміщають підрозділи та техніку між двома берегами Дніпра, облаштовують рубежі оборони на лівому березі та обстрілюють позиції ЗСУ на правому березі. ОК «Південь» не виключає, що ворог під час втечі замінував територію, будівлі, важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення об'єкти. Відтак людей закликають не наближатися до підозрілих предметів та інформувати про них відповідні служби. Також людей закликають через чат-боти повідомляти правоохоронцям про ймовірних колаборантів.