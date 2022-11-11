Как Херсонщина встречает воинов ВСУ

https://racurs.ua/n176701-kak-hersonschina-vstrechaet-voinov-vsu-video.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині триває. Водночас у соцмережах почали з’являтися відео, які демонструють моменти зустрічі захисників України з мешканцями визволених від російських окупантів населених пунктів півдня країни.

У деокупованих селах Херсонської області жителі радіють поверненню України. Наприклад, у селі Станіслав воїни ЗСУ підняли прапор над населеним пунктом в той час, поки місцеві співали гімн.

Про позитивний настрій місцевих мешканців з приводу деокупації розповів і британський доброволець Мейсор Гіффорд.

Що мене особливо вразило — це реакція мешканців села. Коли ми звільнили село, йшли через нього, реакція жінок, дітей, літніх людей… Вони виходили, обіймали нас, цілували, плакали, — повідомив Гіффорд у коментарі ВВС.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське. Крім того, ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України. Згодом з’явилася інформація, що Миколаївщина звільнена повністю.

На Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.