Украинские военные готовятся к мощным обстрелам Херсона

Військові готуються до потужних масованих обстрілів Херсону з боку росіян.

Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, з яких вони втекли на правому березі, — повідомила речниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Зараз у Херсоні триває важка та потужна бойова робота, тож українські військові зберігають інформаційну тишу щодо звільнення територій.

Місто повертається під контроль уряду, в місто заходять частини Збройних сил України. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Про це інформує прес-служба Головного управління розвідки МОУ.

Будь-які спроби протидії захисникам будуть знищені. Кожен російський військовий, який буде чинити спротив, буде знищений. Полон — єдиний шанс на життя, — йдеться в повідомленні.

Розвідка опублікувала звернення до окупантів, яких їхнє командування кинуло в Херсоні, російською мовою. Наголошується, що у випадку добровільної здачі в полон Україна гарантує життя і безпеку.

Очікуваний відступ російської армії з Херсона відкриває шлях до ще більших просувань вперед для захисників України, — кажуть чиновники у Вашингтоні і Києві. Але великих здобутків одразу після визволення міста не варто чекати.

Зима наближається, а обидві сторони посилюють свої бойові підрозділи додатковим озброєнням, боєприпасами й особовим складом, пише Washington Post.

В США вважають, що Москва вирішила відступити з українського міста, щоб уникнути хаотичного і кривавого провалу, який спіткав російську армію в Харківській області. Цього разу, відступ росії має стратегічну суть. Війська відходять на більш безпечні позиції та готуються до битви в майбутньому.