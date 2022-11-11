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Ракурс
Во время оккупации мужчина украл у россиян гранатометы

Дедушка на Херсонщине украл у оккпантов гранатометы и передал бойцам ВСУ

11 ноя 2022, 16:45
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Рашисти, кого ви намагаєтесь перемогти? Дідусь на Херсонщині вкрав у окупантів гранатомет і передав бійцям ЗСУ після звільнення села.





СтратКом ЗСУ показав відео зі щойно звільненого українського села на півдні. На ньому люди вийшли зустрічати український підрозділ, який зачищає населений пункт. Один з дядьків вийшов назустріч військовому і каже:

Я там сп… в дві сузукі [руками ніби тримає ручний гранатомет, певно «базукі» мав на увазі], чи як воно там називається. Кому віддати?

Як виявилося, чоловік приховав зброю до приходу українських захисників.

Источник: Ракурс


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