Дедушка на Херсонщине украл у оккпантов гранатометы и передал бойцам ВСУ

Во время оккупации мужчина украл у россиян гранатометы

https://racurs.ua/n176708-dedushka-na-hersonschine-ukral-u-okkpantov-granatomety-i-peredal-boycam-vsu.html

Ракурс

Рашисти, кого ви намагаєтесь перемогти? Дідусь на Херсонщині вкрав у окупантів гранатомет і передав бійцям ЗСУ після звільнення села.

СтратКом ЗСУ показав відео зі щойно звільненого українського села на півдні. На ньому люди вийшли зустрічати український підрозділ, який зачищає населений пункт. Один з дядьків вийшов назустріч військовому і каже:

Я там сп… в дві сузукі [руками ніби тримає ручний гранатомет, певно «базукі» мав на увазі], чи як воно там називається. Кому віддати?

Як виявилося, чоловік приховав зброю до приходу українських захисників.