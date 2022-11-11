Часть украинских подразделений вышла к правому берегу Днепра

https://racurs.ua/n176716-chast-ukrainskih-podrazdeleniy-vyshla-k-pravomu-beregu-dnepra.html

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Наступ ЗСУ на півдні триває. Українські військові повідомили, що під час успішних наступальних дій передові підрозділи українських військ в деяких місцях дійшли до правого берега Дніпра.

Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів, повідомляється 11 листопада у вечірньому зведенні з фронтів від Генштабу ЗСУ.

З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території Криму.

Водночас росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, 11 листопада українські війська увійшли до Херсона — єдиного обласного центру України, який росія захопила після 24 лютого. Місто було окуповане понад вісім місяців.

Про те, що його залишать, міністр оборони рф сергій шойгу оголосив 9 листопада. Відведення військ пояснили відсутністю можливості постачати Херсон і прагненням зберегти життя російських солдатів.

У своєму офіційному зведенні Міноборони рф назвало відступ із Херсона «маневром на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро».