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Россияне назвали новую "столицу" оккупированной Херсонщины
Россияне назвали новую «столицу» оккупированной Херсонщиныhttps://racurs.ua/n176723-rossiyane-nazvali-novuu-stolicu-okkupirovannoy-hersonschiny.htmlРакурс
Тимчасовою столицею окупованої частини Херсонської області російські клоуни оголосили Генічеськ.
Про свою нову адміністративну «столицю» після втечі армії рф на лівий берег Дніпра заявив Олександр Фомін.
Це чиновник обіймає у призначеній росією адміністрації посаду прес-секретаря заступника голови уряду.
На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджено всі основні органи влади, — цитує його слова пропагандистське державне РІА «Новости».
Раніше в Кремлі заявили, що відведення російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра буцімто ніяк не змінить статус анексованої Херсонської області.
Це суб'єкт Російської Федерації, цей статус законодавчо визначено та закріплено. Тут немає і не може бути жодних змін, — говорив спікер президента рф дмитро пєсков.
Нагадаємо, 9 листопада голова міноборони рф сергій шойгу на пропозицію командувача російського вторгнення в Україну генерала сергія суровікіна наказав відвести війська з Херсона на лівий берег Дніпра. Це рішення пояснили неможливістю повноцінного постачання міста та бажанням зберегти життя російських солдатів.
Вранці 11 листопада міноборони рф прозвітувало про відступ із Херсона. У відомстві заявили, що всього на лівий берег Дніпра було виведено понад 30 тис. російських військовослужбовців та близько 5 тис. одиниць озброєнь та військової техніки. Вже вдень у місто увійшли українські військові.
Херсон був єдиним обласним центром України, захопленим російською армією із початку вторгнення до країни.
Генічеськ розташований в районі Арабатської Стрілки на березі Азовського моря приблизно за 200 км від Херсона.
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