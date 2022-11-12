Россияне построили две линии обороны к югу от Днепра, часть оккупантов готова к партизанщине (КАРТА)

https://racurs.ua/n176726-rossiyane-postroili-dve-linii-oborony-k-ugu-ot-dnepra-chast-okkupantov-gotova-k-partizanschine.html

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Українські війська завершують звільнення західної частини Херсонської області після відступу росіян. Частина російських військових, мабуть, все ще залишається на правому березі Дніпра, проте точну їх кількість оцінити неможливо.

Про це у щоденному звіті 12 листопада повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Швидше за все, вони намагаються відступати в міру просування українських військових, але зберігається й можливість, що деякі росіяни мають намір вести партизанські дії невеликими групами.

Супутникові знімки підтверджують заяви як українських, так і російських джерел про те, що російські війська зруйнували Антонівський автомобільний міст та залізничний міст через Дніпро у районі Херсона, а також міст через Дніпро у районі ГЕС у Новій Каховці та Дар’ївський міст через річку Інгулець.

У такий спосіб вони розраховують заблокувати просування українських військ у центральну частину Херсонської області. Супутникові знімки також демонструють, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від Дніпра та, ймовірно, продовжать зусилля щодо зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.

Українські війська у п’ятницю зайняли значні території по всій Херсонській області та найближчими днями продовжать зміцнювати контроль над правим берегом Дніпра. Експерти ISW вже зараз визначають усю західну частину Херсонської області як території, які контролює Україна.

Вони пояснюють це своєю впевненістю, що росіяни «позбавили себе можливості утримувати територію на правому березі Дніпра».