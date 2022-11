Израиль поможет — в Украине заметили бронемашины Gaia Amir

Ukraine Weapon Tracker виявив на фото з Херсонщини на озброєнні ЗС України бронеавтомобіль (MRAP) ізраїльського виробництва Gaia Amir.

Про постачання таких авто досі ніде не згадували.

#Ukraine: To make today even more notable- for the first time ever Ukrainian forces were spotted using Israeli-made military vehicles! Here we see an Israeli GAIA Amir MRAP ��, currently deployed in #Kherson Oblast.



There is no information how these vehicles appeared in Ukraine. pic.twitter.com/yhoAH8J30M