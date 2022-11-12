Ізраїль допоможе - в Україні помітили бронемашини Gaia Amir

https://racurs.ua/ua/n176732-izrayil-dopomoje-v-ukrayini-pomityly-bronemashyny-gaia-amir.html

Ракурс

Ukraine Weapon Tracker виявив на фото з Херсонщини на озброєнні ЗС України бронеавтомобіль (MRAP) ізраїльського виробництва Gaia Amir.

Про постачання таких авто досі ніде не згадували.

#Ukraine: To make today even more notable- for the first time ever Ukrainian forces were spotted using Israeli-made military vehicles! Here we see an Israeli GAIA Amir MRAP ��, currently deployed in #Kherson Oblast.



There is no information how these vehicles appeared in Ukraine. pic.twitter.com/yhoAH8J30M — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 11, 2022

Кадри з цим автомобілем опублікували на сторінці Ukraine Weapons Tracker у Twitter. На цій техніці українські військові звільняють від російських окупантів південні регіони.

На опублікованих фото бронемашина стоїть припаркована серед житлових будинків у не вказаному українському селі. Зверху на кабіні встановлена поворотна турель з кулеметом, який прихований маскувальною сіткою. Зазначається, що ці кадри були зняті у Херсонській області.

В Ізраїлі наразі наголошують, що не передають Україні військову допомогу у вигляді техніки чи летальної зброї для протистояння російському вторгненню. Ізраїль підтримує Україну гуманітарною допомогою.

Багатоцільовий броньований автомобіль Amir із протимінним захистом з колісною формулою 4×4 розроблений ізраїльською компанією Gaia Automotive Industries. Він вміщує до 12 осіб і може мати повну масу до 14 тонн. При цьому його вантажопідйомність становить до 2,4 тонн.

Amir базується на комерційному колісному шасі Ford F550 з незалежною підвіскою. Він призначений для транспортування особового складу, евакуації поранених та доправлення вантажів на передову, а також для розвідки.

Раніше Україна офіційно звернулася до Ізраїлю за допомогою у боротьбі з іранськими безпілотниками.

Ізраїль повідомив, що не може передати Україні озброєння через «оперативні обмеження», але готовий допомогти з системою раннього оповіщення цивільних про небезпеку.