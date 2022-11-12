Два судна з вимкненими датчиками йшли до "Північних потоків" напередодні теракту на газогонах - Wired

https://racurs.ua/ua/n176731-dva-sudna-z-vymknenymy-datchykamy-proyshly-bilya-pivnichnyh-potokiv-naperedodni-teraktu.html

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За кілька днів до витоків газу на «Північних потоках» у зоні трубопроводів проходили два великі судна з вимкненими трекерами.

У компанії SpaceKnow, яка проаналізувала масив супутникових знімків, заявили, що ці кораблі цілеспрямовано намагалися приховати своє місцеперебування та маршрут. Інформацію про них передали офіційним особам НАТО, які розслідують інциденти з трубопроводами.

Аналітики розповіли виданню Wired, що зафіксовані ними судна були завдовжки від 95 до 130 м. Стверджується, що вони проходили за кілька кілометрів від місць витоків на трубопроводах.

У SpaceKnow виявили 25 суден, що проходили поряд із «Північними потоками» за кілька днів до витоку, але лише у двох із них транспондери не працювали.

Wired підкреслило, що такі судна зобов’язані встановлювати та використовувати транспондери, у тому числі задля уникнення можливого зіткнення з іншими кораблями.

Джерело Wired у НАТО підтвердило, що альянс отримав дані і вони можуть бути корисними під час розслідування.

Нагадаємо, 26 вересня у газогонах «Північний потік» та «Північний потік-2» зафіксували падіння тиску. Данія та Швеція виявили витік газу на «Північному потоці». ЗМІ повідомили, що причиною інциденту була диверсія. Кремль не відкидає таку версію.

У Польщі вважають, що витік — це провокація з боку росії.

11 листопада оператор газогонів «Північний потік» — компанія Nord Stream AG — отримала дозвіл провести власне розслідування вибухів на трубопроводах. Danmarks Radio повідомляє, що дозвіл підтвердила директорка Агентства геоданих Данії Піа Даль Хейгорд.

Проведені Швецією, Данією та Німеччиною розслідування свідчать, що вибухи на ділянці газогонів поблизу острова Бронхольм є диверсією.

росія причетність до умисного пошкодження газопроводів відкидає, пропонуючи Європі постачати газ цілою ниткою «Північного потоку-2», який не був запущений через санкції за агресію проти України.