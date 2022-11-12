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Десантники показали, как уничтожают не сдающихся в плен российских оккупантов
Десантники показали, как уничтожают не сдающихся в плен российских оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176737-desantniki-pokazali-kak-unichtojaut-ne-sdauschihsya-v-plen-rossiyskih-okkupantov-video.htmlРакурс
Бійці 95 одшбр ЗСУ показали, як знищують російських окупантів, котрі не здаються в полон.
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують метр за метром звільняти нашу країну від окупантів. Житомирські десантники завжди пропонують ворогові здатися в полон. Проте росіяни не часто йдуть на контакт, що в такому випадку з ними стається, дивіться у відео нижче, — ідеться в повідомленні 95 одшбр ДШВ ЗС України.
Бригада опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео з району ведення бойових дій.
Як відомо, 95-та бригада ЗСУ виконує бойові завдання в Харківській та Луганській областях.
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