Десантники показали, как уничтожают не сдающихся в плен российских оккупантов

Бійці 95 одшбр ЗСУ показали, як знищують російських окупантів, котрі не здаються в полон.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують метр за метром звільняти нашу країну від окупантів. Житомирські десантники завжди пропонують ворогові здатися в полон. Проте росіяни не часто йдуть на контакт, що в такому випадку з ними стається, дивіться у відео нижче, — ідеться в повідомленні 95 одшбр ДШВ ЗС України.