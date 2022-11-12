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Ракурс
Десантники показали, как уничтожают не сдающихся в плен российских оккупантов

Десантники показали, как уничтожают не сдающихся в плен российских оккупантов (ВИДЕО)

12 ноя 2022, 13:06
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Бійці 95 одшбр ЗСУ показали, як знищують російських окупантів, котрі не здаються в полон.





Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують метр за метром звільняти нашу країну від окупантів. Житомирські десантники завжди пропонують ворогові здатися в полон. Проте росіяни не часто йдуть на контакт, що в такому випадку з ними стається, дивіться у відео нижче, — ідеться в повідомленні 95 одшбр ДШВ ЗС України.

Бригада опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео з району ведення бойових дій.

Як відомо, 95-та бригада ЗСУ виконує бойові завдання в Харківській та Луганській областях.

Источник: Ракурс


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