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Ракурс
Уничтожение врага, скриншот видео

Морские пехотинцы артиллерией разбили позиции оккупантов на Юге (ВИДЕО)

10 ноя 2022, 17:56
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Українські морські піхотинці артилерією розтрощили позиції окупантів на Півдні.





Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовану машину разом з особовим складом ворожого ВОПу, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як безпілотник виявляє позиції ворога, після чого вогнем САУ завдається удар по окупантах.

«Подарунки» для окупантів прилетіли точно за адресою, — наголошується у відео.

Источник: Ракурс


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