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Уничтожение врага, скриншот видео
Морские пехотинцы артиллерией разбили позиции оккупантов на Юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176673-morskie-pehotincy-artilleriey-razbili-pozicii-okkupantov-na-uge-video.htmlРакурс
Українські морські піхотинці артилерією розтрощили позиції окупантів на Півдні.
Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовану машину разом з особовим складом ворожого ВОПу, — вказано в описі відео.
На відео можна побачити, як безпілотник виявляє позиції ворога, після чого вогнем САУ завдається удар по окупантах.
«Подарунки» для окупантів прилетіли точно за адресою, — наголошується у відео.
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