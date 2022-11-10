Знищення ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176673-morski-pihotynci-artyleriieu-roztroschyly-pozyciyi-okupantiv-na-pivdni-video.html

Ракурс

Українські морські піхотинці артилерією розтрощили позиції окупантів на Півдні.

Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовану машину разом з особовим складом ворожого ВОПу, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як безпілотник виявляє позиції ворога, після чого вогнем САУ завдається удар по окупантах.