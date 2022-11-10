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Ракурс
Знищення ворога, скріншот відео

Морські піхотинці артилерією розтрощили позиції окупантів на Півдні (ВІДЕО)

10 лис 2022, 17:56
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Українські морські піхотинці артилерією розтрощили позиції окупантів на Півдні.





Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовану машину разом з особовим складом ворожого ВОПу, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як безпілотник виявляє позиції ворога, після чого вогнем САУ завдається удар по окупантах.

«Подарунки» для окупантів прилетіли точно за адресою, — наголошується у відео.

Джерело: Ракурс


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