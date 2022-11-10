Роман Костенко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176672-mykolayivsku-oblast-povnistu-zvilneno-vid-okupantiv-deputat-video.html

Ракурс

Миколаївщину повністю звільнено від російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 10 листопада, повідомив народний депутат із «Голосу» Роман Костенко, який бере участь в бойових діях на півдні України.

Костенко опублікував відео, зняте у нещодавно деокупованій Снігурівці.