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Миколаївщину повністю звільнено від російських окупантів.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 10 листопада, повідомив народний депутат із «Голосу» Роман Костенко, який бере участь в бойових діях на півдні України.
Костенко опублікував відео, зняте у нещодавно деокупованій Снігурівці.
Зараз проходить зачистка міста, наші хлопці беруть його повністю під контроль. Це останнє місто, яке утримувалось противником, яке відноситься до Миколаївської області. Тому можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена, — наголошує Костенко. — Наші сили оборони продовжують звільняти міста та селища Херсонської області.
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