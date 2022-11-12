Нацполиция вернулась в Херсон

https://racurs.ua/n176741-nacpoliciya-vernulas-v-herson-video.html

Ракурс

11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон, наступного дня в місто повернулися співробітники Нацполіції.

Одразу після цього почалася робота з приведення міста до ладу: підрозділи патрульної поліції почали налагоджувати зв’язок та зачищати місто від росіян, які не встигли звідси втекти.

Поліцейські зірвали з будівлі управління Нацполіції напис «Управление ГИБДД в Херсонской области» та підняли над ним український прапор. Місцеві жителі аплодували поліцейським.

Цими днями поліцейські проводять огляди, криміналісти Нацполіції вилучають слідову інформацію, яка в надалі дозволить ідентифікувати всіх солдатів рф та підконтрольних їм учасників незаконних збройних формувань.

Разом із цим поліцейські вилучають документи, списки, інші речові докази, що були залишені окупантами, які втікали від українських захисників. Продовжується ексгумація тіл громадян, які загинули внаслідок збройної агресії рф.

Також на місцях розгорнуто оперативний штаб, який націлений на відпрацювання та аналітику встановлених матеріалів, призначення відповідних судових експертиз, ідентифікації тіл загиблих та повного спектра слідчих та процесуальних дій.