Эрдоган и Путин. Фото:

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Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, вважає, що Захід «нападає на росію».

На думку турецького лідера, країна-агресор рф нині чинить опір нападу з боку «Заходу, особливо Америки». Ердоган також вважає росію «потужною державою». Таку заяву він зробив після повернення із саміту Тюркської ради в Самарканді, що в Узбекистані, повідомляє турецький телеканал TRT.

Ми переживаємо не звичайний процес. росія — це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, росія наразі чинить опір, — сказав він.

Турецький президент додав, що сподівається провести переговори з главою мзс рфсергієм лавровим на полях саміту G20, зокрема й про повномасштабну війну в Україні. Ердоган також розповів, що рекомендував російському диктатору володимиру путіну особисто відвідати саміт «Групи двадцяти».

Як відомо, Анкара не вперше заявляє про те, що країни Заходу «намагаються використати» війну в Україні для «послаблення росії».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента рф володимира путіна.

Джерело: TRT