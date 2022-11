Ердоган заявив про зміну ставлення Шольца до путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента рф володимира путіна.

Слова Ердогана у своєму Твіттері наводить газета Daily Sabah.

LIVE — Erdoğan: Leaders' diplomacy is crucial to solve issues. Even German Chancellor Scholz had completely different stance on Putin month ago and has changed his stance on Russia, emphasizing common ground