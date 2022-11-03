Ердоган заявив про зміну ставлення Шольца до путіна

https://racurs.ua/ua/n176416-erdogan-zayavyv-pro-zminu-stavlennya-sholca-do-putina.html

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента рф володимира путіна.

Слова Ердогана у своєму Твіттері наводить газета Daily Sabah.

Висока дипломатія має вирішальне значення для розв’язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо путіна і тепер змінив її щодо росії, наголосивши на важливості діалогу, — цитує видання Ердогана.

LIVE — Erdoğan: Leaders' diplomacy is crucial to solve issues. Even German Chancellor Scholz had completely different stance on Putin month ago and has changed his stance on Russia, emphasizing common ground — DAILY SABAH (@DailySabah) November 2, 2022

Президент Туреччини виступив із такою заявою після того, як 2 листопада провів окремо телефонні переговори з Шольцем та Путіним, з якими обговорив експорт зерна з українських портів.

У жовтні в Кремлі заявили, що Шольц, як і президент Франції Еммануель Макрон, «останнім часом не виявляють бажання якимось чином дослухатися позиції російської сторони», а також брати участь у посередницьких зусиллях, тому «з ними контактів поменшало».

У жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив на саміті у Празі, що він єдиний лідер, який веде «відкритий діалог» і з росією, і з Україною.