Уничтоженную базу оккупантов в Чернобаевке показали на видео.

https://racurs.ua/n176762-razgromlennuu-rossiyskuu-bazu-v-chernobaevke-pokazali-na-video.html

Ракурс

Аеродром у Чорнобаївці вже під контролем української армії, але на самому летовищі ще залишилася знищена російська техніка.

У мережі з’явилося відео з розгромленою російською базою в Чорнобаївці, де знаходився штаб 20-ї мотострілецької дивізії. Штаб знищили разом із командиром дивізії. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Легендарна Чорнобаївка. Як виглядає розгромлена кацапська військова база Саме тут було повністю знищено штаб 20-ї мотострілецької дивізії москальні разом із комдивом, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, українська армія регулярно обстрілювала аеродром у Чорнобаївці після окупації Херсонської області росіянами. ЗСУ розгромно знищували не лише техніку, але і живу силу окупантів. На цьому напрямку окупанти рф масово відмовлялися йти у наступ та шукали тих, хто готовий був стати «гарматним м’ясом».

Нагадаємо, наприкінці жовтня російські окупанти вивезли військову техніку з аеродрому в Чорнобаївці. Раніше окупанти не залишали там свої позиції навіть попри постійні прильоти.