Знищену базу окупантів у Чорнобаївці показали на відео.

Розгромлену російську базу в Чорнобаївці показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n176762-rozgromlenu-rosiysku-bazu-v-chornobayivci-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Аеродром у Чорнобаївці вже під контролем української армії, але на самому летовищі ще залишилася знищена російська техніка.
У мережі з’явилося відео з розгромленою російською базою в Чорнобаївці, де знаходився штаб 20-ї мотострілецької дивізії. Штаб знищили разом із командиром дивізії. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.
Легендарна Чорнобаївка. Як виглядає розгромлена кацапська військова база Саме тут було повністю знищено штаб 20-ї мотострілецької дивізії москальні разом із комдивом, — йдеться у повідомленні.
Як відомо, українська армія регулярно обстрілювала аеродром у Чорнобаївці після окупації Херсонської області росіянами. ЗСУ розгромно знищували не лише техніку, але і живу силу окупантів. На цьому напрямку окупанти рф масово відмовлялися йти у наступ та шукали тих, хто готовий був стати «гарматним м’ясом».
Нагадаємо, наприкінці жовтня російські окупанти вивезли військову техніку з аеродрому в Чорнобаївці. Раніше окупанти не залишали там свої позиції навіть попри постійні прильоти.