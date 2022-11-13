Армія України успішно зупинила атаки ворога в двох областях. Фото: Генштаб ЗСУ

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Українські військові продовжують стримувати ворога на окремих ділянках фронту.

У суботу, 12 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. Про це йдеться й ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 листопада.

Командування зазначає, що у звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Тим часом загарбники продовжують фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п’ять позицій російських зенітних ракетних комплексів.

Протягом 12 листопада противник завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської та Донецької областей.

Крім того, російські танки, міномети, реактивна та ствольна артилерія обстрілювали райони 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Таврійському напрямках.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ підтвердили удар по району зосередження окупантів у районі Дніпрян на Херсонщині. Було завдано високоточного удару по будівлі де знаходилось до 500 росіян, звідти трупи ворогів вивозили вантажівками.