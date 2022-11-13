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Ракурс
Російські солдати масово хворіють у білорусі. Фото: Главком

Білоруські лікарні переповнені хворими російськими військовими — Генштаб

13 лис 2022, 09:49
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Російські солдати в білорусі масово хворіють, а в брестській області, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил рф, значно посилюється соціальна напруга. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 листопада.





Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями. Загарбники масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Медики змушені відмовляти в обслуговуванні білоруським громадянам, які потребують лікування.

У Генштабі додали, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На білоруській території триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше два-три місяці.

Джерело: Ракурс


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