Російські солдати масово хворіють у білорусі. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n176760-biloruski-likarni-perepovneni-hvorymy-rosiyskymy-viyskovymy-genshtab.html

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Російські солдати в білорусі масово хворіють, а в брестській області, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил рф, значно посилюється соціальна напруга. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 листопада.

Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями. Загарбники масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Медики змушені відмовляти в обслуговуванні білоруським громадянам, які потребують лікування.

У Генштабі додали, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На білоруській території триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше два-три місяці.