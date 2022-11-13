Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российские солдаты массово болеют в беларуси. Фото: Главком

Белорусские больницы переполнены больными российскими военными — Генштаб

13 ноя 2022, 09:49
999

Російські солдати в білорусі масово хворіють, а в брестській області, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил рф, значно посилюється соціальна напруга. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 листопада.





Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями. Загарбники масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Медики змушені відмовляти в обслуговуванні білоруським громадянам, які потребують лікування.

У Генштабі додали, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На білоруській території триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

Нагадаємо, на початку листопада в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше два-три місяці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров