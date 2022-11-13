рф обстреляла Днепропетрощину из «Градов». Фото: Валентин Резниченко в Facebook

https://racurs.ua/n176759-rf-obstrelyala-dnepropetroschinu-iz-gradov-est-ranenye-i-razrusheniya.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.

Зокрема, вночі 13 листопада загарбники застосували «Гради» та важку артилерію для обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Під ворожий обстріл потрапили Нікопольська та Марганецька громади. Найбільше постраждав Нікополь, бо туди прилетіли майже 40 снарядів. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив у Facebook.

Поранені двоє жінок — 46 та 82 років. Їх доставили до місцевої лікарні, медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

У самому Нікополі пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач. Один зі снарядів повністю зруйнував один будинок і спричинив дві пожежі — у квартирі та у приватному подвір’ї. Пожежу вже загасили.

Також обстріл призвів до ушкоджень місцевого коледжу, відділу РАЦС, адмінбудівлі та шиномонтажу.

А в Марганецькій громаді людей на щастя не постраждали. Обстріли пошкодили лише приватні будинки.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві. Через російську агресію загинули щонайменше семеро осіб.