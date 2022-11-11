Зросла кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n176706-zrosla-kilkist-zagyblyh-unaslidok-raketnoyi-ataky-na-mykolayiv-foto-video.html

Ракурс

У Миколаєві через влучання росіян в житловий будинок зросла кількість загиблих цивільних.

Станом на 13.00 рятувальники виявили сім тіл. Шість тіл витягли з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

Ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві стався у ніч на 11 листопада.

Біля п’ятиповерхівки, яку рашисти вночі обстріляли ракетами, збираються родичі та знайомі тих, хто опинився під руїнами. На відео «Суспільного» жінка крізь сльози каже, що шукає свою 34-річну невістку, але поки що рятувальники її не знайшли.

Тут моя невістка орендувала квартиру на п’ятому поверсі. Внук не постраждав, а от невістку поки не можуть знайти. В неї сьогодні день народження, 34 роки. Будемо вірити, що вона жива, — каже жінка.

Російські воєнні злочинці випустили ракети С-300.